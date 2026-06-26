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Kaynak: AA

Kurumdan yapılan açıklamada, Microsoft 365 hizmetindeki fiyat değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin tüketicilere dağınık ve yeterince açık olmayan şekilde iletildiği belirtildi. Ayrıca, yapay zeka tabanlı Copilot ve Designer hizmetlerinin abonelik paketine eklendiğinin kullanıcılar açısından net biçimde açıklanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, abonelerin sözleşmelerini sonlandırmamaları halinde otomatik olarak daha yüksek ücretli yeni abonelik planına geçirilmelerinin de inceleme kapsamına alındığı bildirildi.

Söz konusu uygulamaların tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemelerle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi.

İtalya Tüketici Hakları Derneği (Codacons) ise yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumunun soruşturmasının büyük teknoloji şirketlerinin rekabet ve tüketici hakları alanındaki uygulamalarını yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Dernek, soruşturma sonucunda ihlal tespit edilmesi halinde Microsoft'a yüksek tutarda idari para cezası uygulanmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca, haksız uygulamalar nedeniyle maddi kayba uğradığını düşünen kullanıcıların ödedikleri ücretleri geri alabilmeleri için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.