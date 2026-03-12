Milano’da savcılar tarafından yaklaşık 1,2 milyar euroluk vergi kaçırma iddiasıyla Amazon’un Avrupa operasyonlarını yürüten birimi ile dört yöneticisi hakkında dava açılması talep edildi.

Reuters’in haberine göre, savcıların bu adımı, ülkede benzer vergi anlaşmazlıklarında daha önce izlenen yöntemlerden farklı bir yaklaşım olarak görülüyor. Amazon, Aralık ayında faiz dahil 527 milyon euro ödeme yaparak İtalya Gelir Ajansı ile yaptığı anlaşma kapsamında vergi ihtilafını çözmüştü.

Savcılığın talebinin ardından bir hâkim, ön inceleme duruşmasının tarihini belirleyerek, sanıkların yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek. Amazon ise Aralık ayındaki anlaşma sonrası, “temelsiz olduğunu düşündüğü olası ceza davasına karşı güçlü şekilde savunma yapacağını” aktarmıştı.

Şirket ayrıca bu yaşananların, İtalya’nın yatırım cazibesini olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

KDV’DEN KAÇINMA ALGORİTMASI İDDİASI

Amazon, Milano savcıları tarafından 2019-2021 yılları arasında İtalya’da çevrim içi satışlarda KDV kaçırmaya aracılık etmekle suçlanıyor.

İddianamaye göre, AB üyesi olmayan ve çoğunluğu Çinli olan kullanıcıların Amazon uygulaması üzerinden İtalya’da kimliklerini açıklamadan satış yapıldı.

İtalya yasalarına göre ülkede satış yapılmasına aracılık eden platformlar, AB dışı satıcıların ödemediği KDV’den müştereken sorumlu tutulabiliyor.

AMAZON BÜYÜK RİSK ALTINDA

Avrupa’da Mahkeme, savcılığın iddianamesini kabul ettiği takdirde, Amazon’un Avrupa’daki iş modeli açısından önemli bir emsal oluşturabileceği konuşuluyor

BAŞKA SORUŞTURMALAR DA VAR

İtalya’da Amazon hakkında iki ayrı soruşturma daha yürütülüyor.

Bunlardan biri Çin’den yapılan ithalatlarda gümrük ve vergi dolandırıcılığı iddiaları, diğeri ise Amazon’un 2019–2024 döneminde İtalya’da beyan edilmemiş kalıcı bir iş varlığı bulundurup bulundurmadığı ve bu nedenle daha fazla vergi ödemesi gerekip gerekmediği üzerine odaklanıyor.