Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İtalya’nın Modena kentinde Fas kökenli bir İtalya vatandaşının kullandığı araç, kent merkezinde çok sayıda kişiye çarptıktan sonra bir dükkanın vitrinine girerek durabildi. Dördü ağır olmak üzere sekiz kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Meloni, Modena'ya gitmek için GKRY ziyaretini erteleme kararı aldı.

İtalyan medyasında yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, süratle ilerleyen bir aracın, yaya ve bisikletlilerle dolu olan kent merkezindeki caddeye daldığı anlar yer alıyor. Sürücünün olay yerinden kaçmaya çalıştığı, ancak dört kişinin müdahalesiyle yakalandığı, bu sırada bıçak çıkararak müdahale edenlerden birini yaraladığı bildirildi.

Modena yerel yetkililerinden Fabrizia Triolo, sürücünün 2022 yılında “psikolojik rahatsızlık” dönemi geçirdiğini, “şizoid bozukluklar nedeniyle bir ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğünü, ancak o dönemden sonraki gözlem sürecinin ardından izini kaybettiklerini” açıkladı. Şüphelinin Modena yakınlarındaki evinde arama yapıldığı da aktardı.

Başbakan Meloni ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı "son derece ciddi" olarak nitelendirdi.

Meloni, "Faili yakalamak için cesurca müdahale eden vatandaşlara ve müdahalelerinden dolayı kolluk kuvvetlerine teşekkürlerimi sunmak isterim" ifadesini kullandı.