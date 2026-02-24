İtalya Serie A'da oynanan maçta Atalantai Napoli'yi 2-1 devirmeyi başardı.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; bir kadın, evlerinin salonunda eşinin VAR’a ettiği küfürleri kendisine söylediğini sandı ve Napoli taraftarı olan kocasını bıçakladı. Olayın, Atalanta BC–SSC Napoli maçında Napoli lehine verilen bir penaltının VAR incelemesine gitmesi sırasında yaşandığı belirtildi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Hakem, incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti. Yaralanan talihsiz eş hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kadın ise gözaltına alındı.