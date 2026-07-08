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Motor sporlarında Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ralli pilotu Nazan Zorlu, Fransa Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Trophée Alpine A290 Rallye'nin üçüncü ayağına giderken İtalya'da büyük bir mağduriyet yaşadı. Türkiye'nin elektrikli ralli otomobiliyle uluslararası şampiyonalarda yarışan ilk ekibi olan Nazan Zorlu - Özhan Çıplak ikilisinin, Torino kentinde park halindeki araçlarının camı kırılarak yarış ekipmanları ve bilgisayarları çalındı.

MÜZE ZİYARETİ KABUSA DÖNDÜ

Yarış yolculuğu sırasında yaşadıkları olayı aktaran Nazan Zorlu, hırsızlığın güpegündüz, şehrin en merkezi noktalarından birinde gerçekleştiğini belirtti. Zorlu, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Torino'daki Ulusal Otomobil Müzesi'nin önündeki büyük otoparka aracımızı park etmiştik. Şehrin tam merkezindeydik. Yaklaşık saat 15.00'te müzeyi gezmek için aracımızdan ayrıldık. Yaklaşık bir saat sonra döndüğümüzde hayatımızın en büyük şoklarından birini yaşadık. Aracımızın arka camı kırılmıştı. Yarış ekipmanlarımızın bulunduğu bavul ile bilgisayarımız çalınmıştı."

"TEK DÜŞÜNCEMİZ YARIŞA ÇIKABİLMEK"

Yarışa sadece birkaç gün kala en kritik malzemelerini kaybettiklerini vurgulayan şampiyon pilot, "Yarışta kullandığımız ekipmanların büyük bölümü hem çok pahalı hem de kısa sürede temin edilmesi oldukça zor malzemelerdi. O anda tek düşündüğümüz yarışa çıkıp çıkamayacağımızdı. Eksiklerimizi mümkün olduğunca tamamlayaya çalışıyoruz. Şimdi tek hedefimiz yarışa çıkabilmek" diyerek içinde bulundukları zorlu süreci aktardı.

POLİSTEN AKILALMAZ TALEP: "HIRSIZLARI TAKİP EDİN"

Hırsızlık şokunun ardından hemen polisi aradıklarını belirten Zorlu, çalınan bavulun içinde bir takip cihazı olduğunu ve bilgisayarın konumunu da uzaktan izleyebildiklerini polise bildirdiklerini söyledi. Ancak bu noktada İtalyan polisinin yönlendirmesiyle ikinci bir şok yaşadıklarını ifade eden ünlü pilot, süreci şöyle özetledi:

"Polis, takip ettiğimiz konuma yaklaşmamızı ve hırsızların bulunduğu yere ulaştığımızda tekrar kendilerini aramamızı söyledi. Güvenlik riski nedeniyle bunu yapmadık. Yakındaki güvenli bir noktadan yeniden polisi aradık. Polis olay yerine ulaştığında ise cihazların sinyalleri kesildi ve izlerini kaybettirdiler."

İTALYA'YA GİDECEKLERE ÖNEMLİ UYARI

Daha önce bir yıl boyunca İtalya'da yarıştıklarını ve ülkeye defalarca gidip geldiklerini hatırlatan Nazan Zorlu, bu süreçte Milano Başkonsolosluğu'nun her an yanlarında olduğunu ve destek verdiğini belirtti.

Güvenlik konusunda daha önce çok uyarılmalarına rağmen bugüne kadar böyle bir olay yaşamadıklarını ifade eden sporcu, İtalya'ya seyahat edecekler için şu uyarılarda bulundu:

"Ne yazık ki hiç beklemediğimiz bir yerde ve gündüz vakti başımıza geldi. İtalya'ya seyahat edecek, özellikle araç kiralayacak ya da otomobiliyle gezecek herkese tek tavsiyem var; değerli eşyalarınızı kesinlikle araçta bırakmayın. Kalabalık ve merkezi bölgeler bile her zaman güvenli olmayabiliyor."

NAZAN ZORLU KİMDİR?

Nazan Zorlu, 1980 İstanbul doğumlu Türk kadın ralli pilotudur. Aslen İstanbullu olan ve bankacılık kariyerinin ardından motor sporlarına yönelen Zorlu, Avrupa’da ralli kazanan ve şampiyonluk elde eden ilk Türk kadın pilot olarak tarihe geçmiştir.