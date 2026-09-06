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Kaynak: İHA

İtalya'nın Faenza kentinde 4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve iki yılda bir uluslararası boyuta taşınan seramik festivalinde Türkiye'yi Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç temsil etti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların başvuru değerlendirmesi sonucu katıldığı organizasyonda, Kütahya'nın asırlık seramik mirası sanatseverlerle buluştu.

FAENZA VE KÜTAHYA MİRASI BİR ARAYA GELDİ

Faenza’nın İtalya’da seramiğin başkenti konumunda olduğunu belirten Arzu Kıvanç, kentteki uluslararası seramik müzesinde Kütahya, İznik ve Mezopotamya dönemine ait tarihi eserlerin yer aldığını ifade etti. Müzede Türk seramik sanatını gören ziyaretçilerin stantlarına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kıvanç, Türkiye’yi ve Kütahya’yı uluslararası arenada temsil etmenin büyük bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

KÜLTÜREL MİRAS ULUSLARARASI SAHNEDE

Kütahya'nın geleneksel el sanatlarının ve seramik kültürünün bu tür uluslararası organizasyonlarda sergilenmesinin önemine değinen Kıvanç, yapılan çalışmaların beğeniyle karşılanmasının kent turizmi ve sanatı adına onur verici olduğunu vurguladı.