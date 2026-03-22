Avrupa’nın önemli ülkelerinden İtalya’da yargı reformuna ilişkin referandum için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde kurulan sandıklarda 51 milyondan fazla seçmen, iki gün sürecek oylamada tercihlerini ortaya koyacak.

OY VERME İKİ GÜN SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 51 milyon 424 bin 729 seçmen oy kullanma hakkına sahip. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı ve bugün 23.00’e kadar devam edecek. İkinci gün olan pazartesi ise sandıklar 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacak.

Resmi olmayan ilk sonuçların, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

KATILIM ŞARTI ARANMIYOR

İtalya Anayasası gereği bu referandum “onaylayıcı” nitelik taşıyor. Bu nedenle katılım oranı yüzde 50+1’in altında kalsa bile sonuç geçerli sayılacak.

Oylamada basit çoğunluğu elde eden taraf referandumu kazanmış olacak.

Referandumun merkezinde yargı sistemine yönelik kapsamlı değişiklikler yer alıyor. Mevcut sistemde hakim ve savcılar kariyerleri boyunca görev değişikliği yapabilirken, yeni düzenleme bu iki meslek arasında kesin ayrım getirilmesini öngörüyor.

Reform ayrıca, yargının denetim organı olan Yüksek Yargı Konseyi’nin yapısında değişiklik yapılmasını içeriyor. Buna göre konseyin hakimler ve savcılar için iki ayrı yapıya bölünmesi planlanıyor. Bunun yanında üyelerinin bir kısmı kura ile belirlenecek 15 kişilik yeni bir disiplin mahkemesi kurulması da öngörülüyor.

SİYASİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin hazırladığı reform, uzun süredir siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. İktidar, düzenlemenin yargı süreçlerini hızlandıracağını ve daha etkin bir sistem oluşturacağını savunuyor.

Muhalefet ve yargı çevreleri ise reformun yargıyı zayıflatabileceği ve savcıların yürütmenin etkisi altına girebileceği görüşünü dile getiriyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Elly Schlein, seçmenlere “hayır” oyu çağrısı yaparak anayasanın korunması gerektiğini savundu.

SONUÇLAR MERAKLA BEKLENİYOR

Referandumun sonucu, yalnızca yargı sistemi açısından değil, Giorgia Meloni hükümetinin siyasi gücü açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Kamuoyunda oylamanın hükümet için bir güven oylaması niteliği taşıdığı yorumları yapılırken, Meloni ise bunun bir siyasi test olmadığını vurguluyor.

Seçim öncesi yapılan anketlerde “evet” ve “hayır” oylarının başa baş olduğu görülürken, bazı araştırmalar “hayır” cephesinin az farkla önde olabileceğine işaret ediyor. Referandumdan çıkacak sonuç, İtalya’da siyasi dengeleri yeniden şekillendirebilir.