İtalya Ceza Kanunu’na eklenen düzenleme, kadın cinayetlerini genel “kasten öldürme” suçundan ayırıyor. Buna göre; bir kadının, cinsiyeti nedeniyle hedef alınarak öldürülmesi durumunda suçun niteliği ağırlaştırılıyor ve zorunlu olarak ömür boyu hapis cezası uygulanıyor.

Yetkililer, özellikle ayrılmak isteyen, ilişkiyi sonlandıran ya da bağımsız kararlar alan kadınların hedef alındığı cinayetlerin bu kapsamda değerlendirileceğini vurguluyor.

Yasanın gündeme gelmesinde, son yıllarda İtalya’da artan kadın cinayetleri ve kamuoyunda yükselen tepkiler belirleyici oldu. Resmî verilere göre ülkede her yıl çok sayıda kadın, çoğunlukla partnerleri ya da eski eşleri tarafından öldürülüyor.

Kadın hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, mevcut cezaların yeterince caydırıcı olmadığı yönünde uzun süredir eleştirilerde bulunuyordu. Yeni düzenleme, bu eleştiriler doğrultusunda hazırlandı.

Yasa teklifi, Senato’da oy birliğiyle kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisi’nde de onaylandı. İktidar ve muhalefet partilerinin büyük çoğunluğu düzenlemeye destek verirken, karar “kadına yönelik şiddete karşı net bir duruş” olarak yorumlandı.

İtalya, bu adımıyla birlikte Avrupa’da kadın cinayetlerini doğrudan ve açık şekilde suç tanımı altına alan sayılı ülkelerden biri oldu.

Hukukçular ve kadın hakları savunucuları, düzenlemeyi önemli bir adım olarak değerlendirirken, yalnızca ağır cezaların yeterli olmayacağına da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, önleyici politikalar, erken müdahale mekanizmaları ve mağdurlar için koruyucu önlemler de eş zamanlı olarak güçlendirilmeli.