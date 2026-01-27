Sicilya Adası'nda meydana gelen toprak kayması binlerce kişiyi yurdundan etti.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede geçen hafta etkili olan "Harry" fırtınasının getirdiği ve halen devam eden şiddetli yağışlar, özellikle Sicilya Adası'nda çok sayıda heyelana neden olmaya devam ediyor.

Adanın orta kesimindeki Caltanisetta vilayetine bağlı 25 bin nüfuslu Niscemi beldesinin batısındaki yamaçlarda yaşanan büyük toprak kaymasında 4 kilometre uzunluğundaki bir hatta çökme yaşanırken, bazı evler de yıkıldı.

Sivil Savunma Ajansından yapılan yazılı açıklamada da son günlerde ülkenin güneyini etkileyen şiddetli hava koşullarına ilişkin durumun yakından izlendiği belirtildi.

Açıklamada, Niscemi beldesinde toprak kaymalarının caddelerin kapanmasına neden olduğu ve riskli noktalarda izole durumda kalan bin 500 kişinin tahliye edildiği bilgisi yer aldı.

Niscemi Belediye Başkanı Massimiliano Conti de basına yaptığı açıklamada, "Durum, daha fazla heyelan meydana geldiği için kötüleşmeye devam ediyor. Gece boyunca 25 metrelik dikey bir yarık oluştu. Sivil Savunma ile alternatif çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kasabanın izole kalmasını önlemek için başka bir yol inşa edilebilir. Durum vahim." diye konuştu.

İTALYA'DA HARRY KASIRGASI'NIN VURDUĞU BÖLGELERDE "OLAĞANÜSTÜ HAL" İLAN EDİLDİ

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, geçen hafta Harry Kasırgası'nın vurduğu ülkenin batısı ve güneyindeki 3 bölgede "olağanüstü hal (OHAL)" ilan etti, zararların telafisine yönelik ilk aşamada 100 milyon avroluk kaynak ayırdı.

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Harry Kasırgası nedeniyle ciddi maddi hasarların oluştuğu Sicilya Adası, Sardinya Adası ve Kalabriya Bölgesi'ndeki durumu ele aldı.

Başbakanlıktan Kabine Toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci’nin önerisi üzerine, 18 Ocak’tan itibaren Kalabriya, Sardinya ve Sicilya'yı etkileyen olağanüstü meteorolojik olaylar nedeniyle "12 aylık olağanüstü hal" ilan etme kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Harry Kasırgası'nın söz konusu bölgelerde özellikle kıyı şeritlerinde ciddi hasarlara yol açtığı, ekonomi ve üretim faaliyetleri, kamu ve özel mülkiyet, altyapı ve kamu hizmetleri üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğu belirtildi.

Kasırganın ardından 3 bölgenin toparlanmasına yönelik gerekli ilk müdahaleler için Ulusal Acil Durum Fonu'ndan eşit şekilde dağıtılmak üzere toplam 100 milyon avro tahsis edildiği aktarıldı.

ESAS HESAPLAMA, HASAR DEĞERLENDİRMESİ TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAK

Bakan Musumeci, Bakanlar Kurulu'nun ardından basına yaptığı açıklamada, bölgelerden gelen ilk zarar tahminlerinin yaklaşık 1,2 milyar avro civarında olduğunu, bunun artabileceğini ya da daha az çıkabileceğini dile getirdi.

Musumeci, bölgelere sağlanacak desteğe yönelik esas hesaplamanın, hasar değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.

HARRY KASIRGASI

Orta Akdeniz'de geçen hafta ortaya çıkan Harry Kasırgası, İtalya'nın güney bölgelerini ve Malta'yı olumsuz etkilemişti.

Özellikle kıyı şeritlerindeki yerleşim yerlerine vuran güçlü dalgalar, yol, köprü, altyapı ve binalarda ağır hasara yol açmıştı.