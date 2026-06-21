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Kaynak: AA

İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 8 kentte "kırmızı" alarm verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok kentte Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti, Torino olmak üzere 8 kent için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

Milano'da vatandaşlar fan kullanıp su içerek kentin gölge yerlerinde serinlemeye çalıştı.