Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının üçüncülük karşılaşmasında İtalya, ev sahibi Çin’i 3-1 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Filenin Sultanları final maçına çıkıyor: Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?Filenin Sultanları final maçına çıkıyor: Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?Spor

Turnuvada şampiyonluk mücadelesi ise bugün TSİ 14.30’da Türkiye ile Brezilya arasında oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

İtalya VNL’de bronz madalyanın sahibi oldu - Resim : 2

Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)

İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)