Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının üçüncülük karşılaşmasında İtalya, ev sahibi Çin’i 3-1 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Turnuvada şampiyonluk mücadelesi ise bugün TSİ 14.30’da Türkiye ile Brezilya arasında oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)
İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)