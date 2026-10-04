UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve milli futbolcu Niccolo Barella, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Türkiye'yi değerlendiren Mancini, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın çalışmalarından övgüyle söz etti.

'MONTELLA HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI'

Türkiye'nin son dönemde yaşadığı sıkıntılara değinen Roberto Mancini, Montella'nın birçok önemli oyuncusundan yararlanamadığını belirtti.

İtalyan teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Montella harika bir iş çıkardı. Şu anda birçok as oyuncusu eksik ve böyle zorlu bir dönemden geçmesi normal. Ancak Türkiye, hala çok kaliteli oyunculara sahip güçlü bir milli takım."

'KADRODA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ'

Türkiye karşısında ilk 11'de değişikliğe gideceğinin sinyalini veren Mancini, "Türkiye'de çok sağlam bir oyun sergiledik. Şimdi her şey bize bağlı ama kolay olmayacak. Maça hazırlanmak için çok az günümüz vardı. Kadroda bazı değişiklikler yapacağız, elimizde farklı seçenekler var." dedi.

BARELLA'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜ

İtalya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Niccolo Barella da karşılaşma öncesinde takımın durumunu ve teknik direktör Mancini ile ilişkisini değerlendirdi.

Barella şöyle konuştu:

"Çok sayıda maç nedeniyle uzun ve yorucu bir milli takım kampı geçirdik. Yeniden yapılanan bir İtalya var. Henüz uyum sürecindeyiz ancak karakterimizi ortaya koyma ve kendimizi yeniden bulma yolunda ilerliyoruz.

Mancini, 2021'de nasılsa şimdi de aynı teknik direktör. Oyuncularla çalışmayı, takıma heyecan katmayı ve son yıllarda yaşadığımız zorlukları geride bırakmamızı sağlamayı seviyor. Dünya Kupası'nı kaçırdığımız için kendimizi sorumlu hissediyoruz ve yeniden ayağa kalkacak gücü bulmak istiyoruz."

Hakan Çalhanoğlu bir şampiyon ve bu milli takımın lideri. Ancak Türkiye, yetenekli oyuncularla dolu bir milli takım ve son sonuçların yarasını taşıyor."