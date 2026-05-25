İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonu son hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte tamamlandı.

Inter'in haftalar önce şampiyonluğunu ilan ettiği ligde son maçlarla birlikte Avrupa potası ve küme düşen son takım da netleşti.

MILAN EVİNDE YENİLEREK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAMADI

Şampiyonlar Ligi için dev heyecan yaşanırken gecenin sürprizi Milan'ın evinde Cagliari'ye yenilmesi oldu. Allegri'nin ekibi San Siro'da Cagliari'ye 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

COMO VE ROMA HATA YAPMADI

Serie B'ye düşen Hellas Verona deplasmanında 2-0'lık skorla galip gelen milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma 3. sırada sezonu tamamlarken Fabregas yönetimindeki Como deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Cremonese'yi 4-1'lik farklı sonuçla mağlup ederek 4. sıraya yerleşti.

Böylelikle Inter ve Napoli'nin ardından Roma ile Como Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.

KENAN YILDIZ'LI JUVENTUS AVRUPA LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Kenan Yıldız'lı Juventus Spalletti'nin takımın başına geçmesinin ardından dikkate değer bir çıkış yakalasa da son haftalara girerken yaşadığı puan kayıplarıyla Şampiyonlar Ligi şansını zora sokmuştu.

Sezonun son maçında Torino ile deplasmanda karşı karşıya gelen Juventus'un mutlak galibiyetle birlikte rakiplerinin puan kaybetmesine ihtiyacı vardı. Ancak Roma ve Como galibiyetiyle birlikte Juventus'un Avrupa Ligi'ne kalması kesinleşti.

Torino deplasmanında 2-0 önde olduğu derbide sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Juventus bu sonuçla ligi Milan'ın ardından 6. sırada tamamladı.

SERIE A'DA KÜME DÜŞEN SON TAKIM CREMONESE OLDU

Son hafta öncesi kümede kalma mücadelesi veren Lecce sahasında Genoa'yı 1-0 mağlup ederek ligde kalırken bu sonuçla birlikte Cremonese, Hellas Verona ve Pisa'nın ardından Serie B'ye düşen son takım oldu.

İtalya Serie A'da 34. hafta maç sonuçları şöyle:

Torino 2-2 Juventus

Cremonese 1-4 Como

Hellas Verona 0-2 Roma

Lecce 1-0 Genoa

Milan 1-2 Cagliari

Napoli 1-0 Udinese

Parma 1-0 Sassuolo

Lazio 2-1 Pisa

Bologna 3-3 Inter

Fiorentina 1-1 Atalanta