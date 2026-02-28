İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde mahsur kaldığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Crosetto, Dubai’de bulunan ailesini almak için dün sivil bir uçakla bölgeye gitti. Ancak sabah saatlerinde başlayan saldırıların ardından bazı hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle İtalya’ya dönemedi.

İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesi, “Dubai’de mahsur kalan bir bakan var” başlığıyla verdiği haberde, Crosetto’nun planlanan dönüşünü gerçekleştiremediğini yazdı.

La Repubblica gazetesi ise Savunma Bakanı’nın, Başbakan Giorgia Meloni’nin Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle düzenlediği acil güvenlik toplantısına video konferans yoluyla katıldığını aktardı.

İtalyan ANSA ajansı da akşam saatlerinde geçtiği haberde Crosetto’nun halen Dubai’de bulunduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Crosetto’nun Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek, “Ortak amacımız çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi milletvekilleri, yayımladıkları ortak açıklamada hükümeti ve Dubai’de mahsur kalan Savunma Bakanı Crosetto’yu eleştirdi.

M5S'nin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"2 yıldır Trump yönetimiyle ayrıcalıklı ilişkisinden bahseden Meloni hükümeti, İran'a yapılan saldırı hakkında Beyaz Saray'dan bombalama başladıktan sonra bilgilendirildi. Bu da yürütmenin uluslararası düzeydeki merkezi rolünün yalnızca Meloni'nin hayali masal dünyasında var olduğunu gösteriyor. Üzüntü verici gerçek şu ki, İtalya hiç olmadığı kadar uluslararası alanda tam bir marjinal konumda bulunuyor. Öyle ki bir savaşın başlatıldığı günde ülke, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun Dubai'de mahsur kalması ve İtalya'ya dönememesi durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bu, hiçbir ağırlığımızın olmadığının açık kanıtıdır."

Diğer yandan, Başbakan Meloni'nin akşam saatlerinde, sabah olduğu gibi güvenlik ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı daha yapacağı basına yansıdı.