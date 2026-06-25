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Kaynak: AA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, ülkesinin ABD ile arasındaki anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirterek, İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde yer almadığını ve üslerinin de savaşa yönelik faaliyetler için kullanılmasına izin vermediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün ABD kanalı Fox News'te yayımlanan röportajında, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken Destansı Öfke Operasyonu'nu desteklemek için İtalya'daki ABD üslerinden 500 uçak kalktığına dair ifadesinin yankıları sürüyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüm. İtalya, ABD ile yapılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalarak, hiçbir zaman İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmamış ve İran'a karşı savaş için üs kullanımına asla izin vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Tajani, Erakçi'den Hürmüz Boğazı konusunda da bazı taleplerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını ve halen geçişi engellenen tüm İtalyan kargo gemilerine izin verilmesini talep ettim. Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğinin yeniden açılması, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden başlaması açısından da güçlü bir diyalog işaretidir."