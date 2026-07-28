İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Roberto Mancini'nin yeniden getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Ulusal Takım'ın yeni Teknik Direktörü" ifadelerine yer verildi.

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini dönemi yeniden başladı - Resim : 1

Daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, böylece Gök Mavililer'deki ikinci dönemine resmen başlamış oldu.

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Deneyimli teknik adam, ilk görev döneminde İtalya'nın başında çıktığı 58 maçta 38 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Mancini ayrıca, İtalya'yı 2020-21 sezonunda Avrupa Şampiyonası zaferine taşıyarak ülke futbol tarihine adını yazdırmıştı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, yeni görevinde İtalya Milli Takımı'nı yeniden uluslararası başarıya taşımayı hedefleyecek.