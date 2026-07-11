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İtalya Milli Takımı’nda beklenen teknik direktör kararı verildi. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre, milli takımın yeni teknik direktörü Paolo Maldini oldu.

MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

İtalyan futbolunun simge isimleri arasında yer alan Maldini, yeni dönemde ülkesinin milli takımını çalıştıracak. Böylece efsane futbolcu, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevini üstlenmiş olacak.

İTALYAN FUTBOLUNUN EFSANESİ

Futbolculuk kariyerinin tamamını Milan’da geçiren Paolo Maldini, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde uzun yıllar forma giydi. Savunmadaki liderliği ve istikrarıyla dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak gösterildi.

YENİ DÖNEM MERAKLA BEKLENİYOR

Maldini’nin İtalya Milli Takımı’nda nasıl bir oyun anlayışı benimseyeceği ve kadro tercihleri şimdiden merak konusu oldu. Resmî açıklamanın ardından İtalya’da yeni dönem başlayacak.