Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlılarda gözler sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü'ye çevrilmişti.

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından bu yana takımla çalışamayan ve dün fizyoterapist eşliğinde ayrı antrenman yapan 25 yaşındaki futbolcudan sevindiren haber geldi.

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMLA ÇALIŞTI

Orkun Kökçü, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde İtalya karşılaşmasının taktik hazırlıkları gerçekleştirildi.

UĞURCAN ÇAKIR VE İLHAN FAKILI DA KATILDI

Fransa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır ve 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden dönen İlhan Fakılı da antrenmanda yer aldı.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, yarın saat 21.45'te Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk edecek.