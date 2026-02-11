2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nda kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalya İtalya’nın oldu. Andrea Voetter ve Marion Oberhofer ikilisi, Cortina Kayak Merkezi’nde düzenlenen müsabakada 1 dakika 46.284 saniyelik dereceleriyle birinciliği elde etti.

Olimpiyatlara ilk kez eklenen bu kategoride Almanya’dan Dajana Eitberger-Magdalena Matschina çifti 0.12 saniye farkla gümüş madalya alırken, Avusturya temsilcileri Selina Egle-Lara Michaela Kipp çifti ise 0.259 saniye geride kalarak bronz madalyaya uzandı.