İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ile Magyar'ın ilk kez görüş alışverişi için bir araya geldikleri belirtildi.

"Görüşme, başta savunma işbirliği olmak üzere kilit ikili ve Avrupa Birliği gündemindeki öncelikli konular, özellikle Avrupa rekabet gücünün güçlendirilmesi ve göçün yönetimi açısından İtalya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin sağlamlığını teyit etti." ifadeleri kullanılan açıklamada, iki liderin uluslararası düzeydeki krizleri ele aldıkları ve yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimin kesin sonuçlarına göre Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) kazanmıştı.