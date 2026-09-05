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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, derbinin ardından galibiyeti değerlendirdi.

"BÜYÜK TAKIM PERFORMANSI GÖSTERDİK"

Derbi galibiyetinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Italiano, "Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemli. Büyük takım performansı gösterdik. Burada karakterle, futbol oynayarak 3 puan aldık. Geri düştüğümüzde yine karakter gösterdik. Bundan dolayı ödüllendirildik. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeliyiz" dedi.

"MÜKEMMEL DEĞİLİZ"

Takımının geliştirmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK GELİŞEBİLİRİZ"

Takımın fiziksel ve mental durumundan memnun olduğunu dile getiren Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiziksel olarak iyiyiz. Mental olarak da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu ayaklara da yansır. Bugün de aynı zamanda topu iyi tutmaya çalıştık. Gelen topları harcamadık. Golleri attık, daha fazla atabilirdik. Bence daha çok gelişebiliriz. Avrupa başlayacak artık, maç sayısı artacak. Her açıdan daha da gelişmemiz gerekiyor."