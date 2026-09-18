Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi.

Siyah-beyazlıların özellikle ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Italiano, Avrupa Ligi'nde alınan 3 puanın yeterli olmadığını ve yollarına aynı şekilde devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

'BU GALİBİYETİ TARAFTARLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ'

Italiano, Marsilya karşısındaki oyundan memnun olduğunu belirterek, "Maça iyi başladık. İlk yarıda 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. İkinci yarıda bence harika başladık ve ikinci yarıyı çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Sonunda 3 puanı aldık ama 3 puan yetmez. Daha fazla puan almamız gerekiyor. Taraftarlarımız bugün harikaydı. Bu galibiyeti onlara hediye ediyoruz" dedi.

'UMARIM BU GÜZEL DÖNEM UZUN SÜRE DEVAM EDER'

Takımının gelişime açık olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Oyuncularımın gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel dönem uzun süre devam eder ve bitmez" ifadelerini kullandı.

CERNY'NİN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Vaclav Cerny hakkında da konuşan Italiano, "Kramp, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok koşturdu. Çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ernest Poku da gayet iyiydi. Onun için çok mutluyum. Kendisine 'Bravo' demek istiyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkarttı" dedi.

'KİMLİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Beşiktaş'ta belirli bir oyun kimliği oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Italiano, "Şu anda oynadığımız oyunun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum. Hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimizde bir heyecan var ve bu da sonuçları getiriyor. Burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik. Kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kimliği oluştururken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek oyuncularının özverisine dikkat çekti.