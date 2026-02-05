İşyerini kurşunlayan şahıs emniyet güçlerinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi’nde tüfekle bir iş yerinin kurşunlanma olayıyla ilgili olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurşunlama olayını gerçekleştiren şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan kamera inceleme ve saha çalışmalarında olayı A.Ş.Y.’nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. A.Ş.Y. düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

A.Ş.Y. hakkında adliye işlem başlatıldı.