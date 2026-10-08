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Sunderland'ın kaptanı Granit Xhaka, 2022 yılında Arsenal forması giydiği dönemde sahte Covid-19 aşı sertifikası temin ettiğini kabul etmesinin ardından hakkında verilen kararı duyurdu.

SAHTE AŞI BELGESİNE 150 BİN FRANK CEZA

İsviçre'nin Luzern kentindeki savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 34 yaşındaki futbolcuya, 50 günlük 3 bin frank üzerinden toplam 150 bin İsviçre frangı ertelenmiş para cezası verildi.

CEZA 2 YIL SÜREYLE ERTELENDİ

Xhaka'nın açıklamasına göre ceza, iki yıllık denetim süresi boyunca yeni bir suç işlememesi halinde uygulanmayacak.

Mahkeme masraflarını ödediğini belirten deneyimli futbolcu, kararı kabul ettiğini ve davranışlarının sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti. Luzern Savcılığı ise kararın henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Xhaka, soruşturma nedeniyle İsviçre Milli Takımı'nın son aday kadrosuna alınmamıştı.