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Kaynak: AA

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis ve Antikor-İlaç Konjugatları (ADC) üzerinde çalışmalar yürüten Myricx Bio, tarafından yapılan ortak açıklamaya göre; toplamda 1,5 milyar dolarlık satın alma teklifi yapıldı.

Anlaşmanın finansal detaylarına göre Novartis, 1,1 milyar dolar peşin nakit ödemenin yanı sıra gelecekteki bilimsel ve ticari başarı kriterlerine bağlı olarak 400 milyon dolara kadar ek ödeme gerçekleşecek.

Söz konusu anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması ön görülüyor.

Bu satın almanın, Novartis'in kanser ilaçları portföyünün güçlenmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

Piyasa analistleri de Novartis'in son dönemde onkoloji, radyoligand ve hedefe yönelik biyolojik tedavilere yatırımlarını agresif bir şekilde artırdığını işaret ederken, klinik öncesi aşamada olan bu platform satın almasının küresel kanser ilacı pazarındaki rekabeti yeniden şekillendireceğini söyledi.