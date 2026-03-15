İsviçre, ABD’nin İran’daki saldırılarla bağlantılı keşif uçuşu taleplerine izin vermedi.

İsviçre Federal Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’ye ait askeri uçakların İran’daki çatışmalarla bağlantılı iki keşif uçuşu için yaptığı başvurunun “tarafsızlık yasası” kapsamında reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD’nin farklı amaçlarla yaptığı diğer bazı uçuş taleplerinin ise değerlendirildiği belirtildi. Buna göre bir bakım uçuşuna ve iki nakliye uçağının üstten geçiş talebine onay verildi.

İsviçre makamları, ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’tan bu yana süren çatışmalar nedeniyle ülkenin tarafsızlık hukukunu uyguladığını vurguladı.

Federal Konsey, tarafsızlık yasasının çatışmaya taraf olan ülkelerin askeri amaçlı uçuşlarını yasakladığını hatırlatarak, insani yardım, tıbbi tahliye veya çatışmayla doğrudan bağlantısı olmayan uçuşlara izin verilebileceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca gelecekte yapılacak başvuruların da aynı kriterler doğrultusunda değerlendirileceğini kaydetti.