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Kaynak: DHA

İsviçre'nin Schachen bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Aargau kanton polisi, Schachen'deki at yarışı pistinde düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı meydana geldiğini açıkladı. Argau kanton polisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Schachen bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır” ifadeleri kullanıldı.

‘Vatandaşlara bölgeden uzak durmaları’ çağrısı yapılan paylaşımda, daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde verileceği de kaydedildi.