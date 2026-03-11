İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle (Tahran'daki) İsviçre Büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı." denildi.
Paylaşımda, Büyükelçi ve 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu ifade edildi. Personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği vurgulandı.
Paylaşımda, "İsviçre, iyi niyet girişimleri kapsamında ABD ve İran arasındaki iletişim kanalını açık tutmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.