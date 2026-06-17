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Kaynak: İHA

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi (MeteoSwiss), ülkedeki sıcaklıklara dair yazılı açıklamasında hafta boyunca şiddetli sıcak havanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

"Yarın öğle saatlerinden itibaren İsviçre'nin büyük bir bölümünde 3. seviye (4 üzerinden) sıcak hava dalgası uyarısı geçerli olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, en yüksek sıcaklığın Basel ve çevresinde hissedileceğine işaret edildi.

Açıklamada, aşırı sıcaklıkların insanlar, hayvanlar, çevre ve altyapı için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek, bu durumun sağlığı olumsuz etkileyebileceğinin de altı çizildi.

MeteoSwiss'in, 3. seviye sıcak hava dalgası sırasındaki riski önemli olarak değerlendirdiğine değinilen açıklamada, "Bol sıvı tüketilmesi, gölgede kalınması ve mümkün olduğunca fiziksel aktiviteden kaçınılmasını tavsiye ediyoruz." denildi.

İsviçre genelinde gelecek bir hafta boyunca sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olacağı öngörülüyor.