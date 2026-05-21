Sancaktepe’de yerel istihdamı güçlendirmek ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, bugün resmen kapılarını ziyaretçilere açtı. Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğinde hayata geçirilen fuar, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturuyor.

Fuarda özel sektörden yirmi altı firma stant kurarak katılım sağladı. Firmalar, çeşitli sektörlerdeki kırk farklı pozisyon için ihtiyaç duydukları nitelikli personeli bulmak üzere adaylarla birebir görüşmeler ve mülakatlar gerçekleştirdi. Gün boyu süren yoğun tempo sayesinde iş arayanlar, firmaların insan kaynakları yetkilileriyle doğrudan temas kurma imkanı yakaladı. İşverenler de aradıkları yetenekli çalışanlara hızlı ve etkili bir şekilde ulaşma fırsatı elde etti.

Fuarda sadece görüşme imkanı sunulmakla kalınmadı. İş arayanların bir adım öne çıkmasını hedefleyen özel eğitimler de düzenlendi. Alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen İleri Mülakat Teknikleri eğitimlerinde, özgeçmiş hazırlama, beden dili, etkili iletişim ve görüşme stratejileri gibi kritik konularda katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Bu eğitimler sayesinde vatandaşlar, iş görüşmelerinde daha profesyonel ve kendinden emin bir duruş sergileme şansı yakaladı.

Fuara katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, organizasyonun ilçe için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yeğin, istihdamın ülke ekonomisi ve vatandaşların yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları kaydetti: “İstihdam ülke için önemli bir sorun. İşsizliğin yüksek olması hem ülke ekonomisini hem de insanlarımızın sosyal yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Büyükşehir Belediyemiz iki bin on dokuz yılından beri istihdam fuarları konusunda ciddi bir gayret gösteriyor ve yüz binlerce insanımızın iş sahibi olmasına vesile oldu.”

Başkan Yeğin, kurumlar arası iş birliğinin önemine de değinerek, “Sadece iş arayan vatandaşlarımız değil, nitelikli personel arayan firmalarımız da bu fuarlardan fayda sağlıyor. İstihdam ofisleri Sancaktepe için olduğu kadar İstanbul ve Türkiye genelinde de değerli bir fırsat sunuyor” dedi.

Fuarın ilk gününden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda CV teslim noktaları, kariyer danışmanlığı masaları ve networking alanları da yer alıyor. Ziyaretçiler, fuar boyunca sektör temsilcileriyle tanışma, sektör trendleri hakkında bilgi alma ve networklerini genişletme fırsatı buluyor.