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İsveç’te seçmenler, yeni parlamentonun belirleneceği kritik seçim için sandık başına gidiyor. Kamuoyu araştırmaları iktidar ve muhalefet blokları arasında oldukça yakın bir yarışa işaret ederken, seçimin en dikkat çeken başlıklarından biri aşırı sağcı İsveç Demokratları’nın hükümete girme ihtimali oldu.

KRISTERSSON İKİNCİ DÖNEMİN PEŞİNDE

Muhafazakâr Başbakan Ulf Kristersson, görevini bir dönem daha sürdürmek için yarışıyor. Kristersson’un liderliğindeki mevcut azınlık hükümeti; merkez sağdaki Ilımlı Parti, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerden oluşuyor.

Hükümet, parlamentoda İsveç Demokratları’nın dışarıdan verdiği desteğe ihtiyaç duyuyor. Seçim sonuçlarının ardından bu ilişkinin farklı bir boyuta taşınması gündemde.

EN GÜÇLÜ RAKİBİ ESKİ BAŞBAKAN

Kristersson’un karşısındaki en güçlü isim ise Sosyal Demokratların lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson. Son kamuoyu yoklamaları, Andersson’un öncülük ettiği blok ile iktidar cephesi arasındaki farkın oldukça sınırlı olduğuna işaret ediyor.

AŞIRI SAĞ İLK KEZ HÜKÜMETE GİREBİLİR

Seçimin en kritik senaryolarından biri İsveç Demokratları’nın doğrudan hükümete katılması. Kristersson, seçim sonrasında partiyi resmi olarak koalisyona dahil edebileceğinin sinyalini verdi.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İsveç Demokratları ilk kez doğrudan hükümette yer alacak. Son yıllarda İsveç siyasetindeki etkisini artıran parti açısından bu sonuç tarihi bir eşik anlamına gelecek.

8 MİLYON SEÇMEN OY KULLANABİLECEK

Yaklaşık 10,6 milyon nüfusa sahip İsveç’te yaklaşık 8 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçmenlerin yarısından fazlasının sandıkların açılmasından önce erken oy kullandığı belirtildi.

Sandıklar yerel saatle 08.00’de açılıp 20.00’de kapanacak. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından iki sandık çıkış anketinin yayımlanması, daha kapsamlı ilk sonuçların ise ilerleyen saatlerde belli olması bekleniyor.