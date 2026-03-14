İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, Parlamentoya doğru yürüdü. Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulması konusunda çağrıda bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik tutumunun uzun yıllara dayanan bir stratejinin parçası olduğunu savunan aktivist, şunları söyledi:

"Asıl mesele ABD'nin, İsrail'in saldırgan politikalarını desteklemesidir. Bu durumun bölge için çok ağır sonuçları olacaktır. Birçok kesim İran'daki hak ihlallerine karşı çıksa da İsrail'e benzer eylemler için 'yeşil ışık' yakılması, durumu daha da kötüleştirmektedir."