Yeniçağ Gazetesi
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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı

İsveç'in Karlsborg kentindeki askeri eğitim alanındaki atış poligonunda meydana gelen patlamada 7 asker yaralandı. Yetkililer olayın iş kazası olduğunu açıklarken yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı - Resim: 1

İsveç'in güneyindeki Karlsborg kentinde bulunan eğitim alanında meydana gelen patlamada 7 askeri personelin yaralandığı belirtildi.

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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı - Resim: 2

İsveç Devlet Televizyonu SVT, Karlsborg yakınlarında bulunan askeri eğitim merkezinde yaşanan patlama sonucunda 7 askerin yaralandığı, 5'inin yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaştı.

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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı - Resim: 3

İsveç Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mikael Agren, SVT'ye yaptığı açıklamada, atış poligonunda "iş kazası" yaşandığını belirterek olaya ilişkin fazla detay paylaşamayacağını söyledi.

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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı - Resim: 4

Skaraborg Hastanesi yetkilisi de 5 yaralının yoğun bakımda tedavi altına alındığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek diğer 2 askerin ise hafif yaralı olduğunu ifade etti.

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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı - Resim: 5

Hastane yetkilisi ayrıca, yaralılarda şarapnel parçaları tespit edildiğini aktardı.

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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı - Resim: 6

Ulusal medya ise Karlsborg'daki eğitim alanında eski ve patlamamış mühimmatın bulunduğunu, olayın ardından yapılan acil yardım çağrısında patlama sesi duyulduğuna yönelik bilgi paylaşıldığını belirtti. Polisin kazaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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İsveç’te askeri eğitim alanında patlama: 7 asker yaralandı - Resim: 7
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