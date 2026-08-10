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Kaynak: AA

İsveç devlet radyosu SR’nin aktardığı bilgilere göre, adadaki Suder Vagnhus Mağarası’nda sürdürülen çalışmalar sırasında genç bir kadına ait kalıntılara ulaşıldı. Kadının hamile olduğu belirlendi.

Arkeologların yaptığı incelemede, kadının rahim bölgesinde son derece iyi durumda korunmuş bir fetüs bulundu. Kalıntıların yaklaşık 9 bin yıl öncesine tarihlendirildiği bildirildi.

Projenin liderliğini yürüten arkeolog Alexander Roesen Sjöstrand, keşfedilen fetüsün dünya genelinde bilinen en eski ve en iyi korunmuş örnekler arasında bulunduğunu ifade etti. Sjöstrand, buluntunun dünya çapında eşsiz bir nitelik taşıdığını belirtti.

Arkeolojik ekipler, genç kadının kökenine ve dönemin defin uygulamalarına ilişkin daha fazla bilgi elde edebilmek amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.