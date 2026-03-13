Erkekler sırıkla atlama dalında kariyerinde iki olimpiyat altını bulunan İsveçli sporcu Armand Duplantis, ülkesinde düzenlenen yarışmada 6,31 metrelik atlayışıyla kariyerindeki 15. dünya rekoruna ulaştı.
İsveç’te IFU Arena’da gerçekleştirilen Mondo Classic organizasyonunda mücadele eden Duplantis, 6,31 metrelik derecesiyle kendi dünya rekorunu 1 santimetre ileri taşıdı.
Başarılı atlet, en son Japonya’da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 6,30 metrelik atlayışıyla 14. dünya rekorunu kırmış ve organizasyonda üçüncü kez dünya şampiyonu olmuştu.