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Kaynak: AA / DHA / İHA

İsveç'te dün yapılan genel seçimin ardından oy sayımı sürerken parlamentodaki sandalye dağılımında kritik tablo ortaya çıktı. İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberine göre, oyların yüzde 94'ü sayıldı ve sayım süreci devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok, oyların yüzde 49,5'ini aldı.

PARLAMENTODA 3 SANDALYE FARK

Merkez sol blok, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosu'nda 176 sandalye elde etti. İktidardaki sağ blokta yer alan Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının toplam oy oranı ise yüzde 49,1 oldu.

Sağ blok, parlamentoda 173 sandalye kazandı.

Böylece oy sayımının devam ettiği seçimde merkez sol blok, parlamentoda 3 sandalye farkla önde gidiyor.

ANDERSSON: KAZANDIK

Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson, mevcut sonuçlara göre “kazandıklarını” ifade etti. Andersson, İsveç'in “yeni bir hükümete” kavuşacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ancak seçim sonuçları henüz kesinleşmedi. İsveç'in yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve posta yoluyla gecikmeli ulaşan oyların sayımı 16 Eylül'e kadar yapılacak. Resmi sonuçların hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

8 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN SANDIĞA GİTTİ

İsveç'te genel seçimde 8 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 80,4 oldu. Seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyelerini belirlemek için de oy kullandı.