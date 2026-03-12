İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz teknik adam Graham Potter ile 2030’a kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Potter’ın görev süresinin 2030 FIFA Dünya Kupası’nın sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Daha önce Östersunds FK, Swansea City, Brighton, Chelsea ve West Ham United’da görev yapan Potter, Ekim 2025’te İsveç Milli Takımı’nın başına geçmişti.

Potter yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart’ta Ukrayna Millî Futbol Takımı ile karşılaşacak.