İsveç, çetelere katılan ve şiddet suçları işleyen çocukların sayısının artması nedeniyle bazı ciddi vakalarda cezai sorumluluk yaşını 15’ten 13’e düşürmeyi planlıyor.

Adalet Bakanı Gunnar Strommer, ülkenin “acil durumda” olduğunu belirterek, çocukların suç şebekelerinde kullanılmasını önlemenin hükümet için “hayati bir görev” olduğunu söyledi.

Ancak polis, cezaevi yetkilileri ve savcılar da dahil olmak üzere birçok yetkili, bu planın riskli olabileceğini savunuyor. Bazıları, yaşın düşürülmesinin daha küçük çocukların suç işlemeye yönelmesine yol açabileceği konusunda endişeli.

Tasarı kabul edilirse, yaz aylarında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Strommer, düzenlemenin genel olarak cezai sorumluluk yaşını düşürmek anlamına gelmediğini vurguladı.

Bakan, yeni düzenlemenin yalnızca cinayet, cinayete teşebbüs, bombalama, ağır silah kullanımı ve tecavüz gibi “en ciddi suçlar” için geçerli olacağını belirtti. Öneriye göre, bu suçları işleyen bazı çocuklar belirli durumlarda hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.