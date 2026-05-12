Teknik direktörlüğünü Graham Potter’ın yaptığı İsveç Milli Futbol Takımı’nda, Tottenham Hotspur forması giyen Dejan Kulusevski ile Barcelona’nın genç kanat oyuncusu Roony Bardghji aday kadroda yer almadı.

İsveç Milli Futbol Takımı, Tunus, Hollanda ve Japonya ile birlikte F Grubu’nda mücadele edecek. İsveç ekibi, 1 Haziran’da Norveç, 4 Haziran’da ise Yunanistan ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

İsveç’in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotboll), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Savunma: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Forvet: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge).