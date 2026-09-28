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Kaynak: İHA

Trakya’nın Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Istranca Dağları, su samurlarının doğal yaşam alanlarından görüntülere sahne oldu.

Bulgaristan’dan İstanbul’a kadar uzanan dağlarda doğa gezisi yapan vatandaşlar, dere ve su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde su samurlarını fark etti. Doğal ortamlarında görüntülenen hayvanların özellikle sudaki hareketleri dikkat çekti.

Akarsular ve sulak alanlarda yaşamını sürdüren su samurları, suda yüzmelerinin yanı sıra kıyı boyunca hareket ederken de görüntülendi. Türün yaşadığı akarsu ve sulak alanların ekolojik durumu hakkında bilgi veren canlılar arasında bulunması da dikkat çekiyor.

Istranca Dağları’nda kayda alınan görüntülerde su samurlarının doğal yaşam içerisindeki hareketleri yer alırken, bölgedeki doğal hayatın çeşitliliği de gözler önüne serildi.