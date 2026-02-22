İnsanlar niye eskiye özlem duyuyor…

Eskileri özlemle yâd eder…

Eski insanlardan konuşulduğunda, konuşanlar niye bir âdapla konuşurlar.

Eski devlet adamlarındın…

Eski siyasilerden…

Bakanlardan, milletvekillerinden…

Valilerden…

Kaymakamlardan…

Eski öğretmenlerden…

*

Eski ile yeni arasındaki bu farklar sevgi ve nefret arası kadar açılır oldu.

Bana göre çok önemli ve oldukça da düşündürücü farklar.

Giyim-kuşamdan, nezaket ve görev anlayışına…

Büyük-küçük ilişkilerine kadar bugünün insanlarından dünün insanları çok ilerideydiler çok.

*

Geçtiğim perşembe günü sahur vaktinde bugünkü yazım için haberleri tararken gazetenin birinde bir haber ilişti gözüme…

Bir Hanımefendi kaymakamımızla ilgili.

Doğrusunu isterseniz o Hanımefendi kaymakamımızın adının ve hangi ilçenin kaymakamı olduğuna girmeyeceğim.

Önemli olan bir mülki amirin kendisini korumakla görevli olan koruma polisine şemsiyesini tutturuyor olması!

*

Doğrusunu isterseniz ben bu davranışı bir sayın kaymakam nezdinde ele almak istemiyorum.

Zaten o sayın kaymakam, çok samimi ve naif bir özür yazısı yazarak, yaptığının doğru olmadığının farkına varmış.

Bundan böyle de benzeri davranışlarda bulunur mu, hiç sanmam!

Daha sonra da kendi şemsiyesini kendisi taşımış zaten.

*

Bir devlet memurunun diğer bir devlet memuruna görev alanı içinde değilken -amiri bile olsa- ona şemsiye tutturarak yağmurdan korunmasının doğru olmadığını Sayın Kaymakam da biliyordu ya, bazı şeylerin olacağı varsa oluyor işte.

*

Konumu ne olursa olsun insan bazen hezeyana kapılıyor ve içinde var olan nezaketi…

Hassasiyeti…

Görgüyü…

İnceliği…

Empati duygusunu bir an için bir kenara bırakabiliyor…

*

Ne oldu şimdi?

En basit anlamıyla “Olur böyle vakalar, kaymakam da hata yapar” mı diyelim?

Elbette kaymakam da hata yapar.

Ancak bu gibi hatalar makam sahiplerinin nasıl bir egoya sahip oldukları mesajını da veriyormuş gibi geliyor bana.

Doğrudur, değildir ama ben daha önceki yaşanmışlıkları da dikkate alırsam öyle hissediyorum.

Ayrıca da bir kaymakam, koruma polisine şemsiyesini tutturmaması gerektiğini biliyor olması gerekirdi.

Hem makamı ne olursa olsun yağmurlu havalarda kişinin kendi şemsiyesini kendisi tutarsa o kişide bir eksilme mi olur?

O kişinin prestiji mi sarsılır?

Veya makamına zarar mı verir?

Olabilir mi böyle bir şey?

Olmaz elbette olur mu hiç.

Ancak makam sahipleri koruma polislerine şemsiyesini, ayakkabısını vs. eşyasını taşıttırırsa makamına ve dahi kişiliğine zarar verir düşüncesindeyim.

*

Kendi adıma Sayın Kaymakamın özür mesajının samimiyetine ve hassasiyetine inandım.

Allah beterinden, çok daha büyük hatalardan korusun!

*

Abarttığımı düşünmeyin lütfen.

Günümüzde büyük büyük makam nezaket sahiplerinden nezaketi pek görmeyince…

Egolar tatmin edilmek istenince içim acıyor benim.

O nedenle de istiyorum ki olmasın böyle şeyler!

Önemli insanlar böyle özür dilenecek hatalar yapmasın!