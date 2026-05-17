Alperen B. (20) yönetimindeki otomobil, Okçu Mahallesi'nden Şehit Şekip Erdem Caddesi yönüne ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Alperen B. ile araçtaki Hamza Ö. (25), Bilal Hakan Ö. (19), Muhammed Can Aslan B. (17) ve Furkan Okayay (24), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Furkan Okayay, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Öte yandan yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda sürekli uyarıyor.