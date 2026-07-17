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Kaynak: İHA

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Kahta kara yolunda Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne seyreden Eyüp S. yönetimindeki 23 AE 760 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü Eyüp S. ile araçta bulunan Melisa T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.