Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 15°
Anasayfa Gündem İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi

İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi

İzmir Ulukent’te sağanak sonrası istinat duvarı çöktü. Çökme ile birlikte toprak kayması yaşandı. 2 bina ve 7 araç hasar gördüğü bölgede 151 kişi tahliye edildi.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 1

Zeminde kayma olabileceği ihtimali üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı, vatandaşlar alandan uzak tutuldu. 2 binadaki dairelerde meydana gelen hasar da görüntülendi.

1 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 2

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde camların kırıldığı, duvarlarda çatlaklar oluştuğu ve bodrum kattaki daireleri su bastığı görüldü. Evlerinden tahliye edilen ve konutlarına giremeyen vatandaşların ilaç gibi hayati önem taşıyan ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin liste oluşturduğu, taleplerin önem sırasına göre karşılanacağı bildirildi.

2 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 3

'APARTMANDA KALANLARI HIZLICA TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIK'

İstinat duvarının çökmesi ile hasar oluşan apartmanda oturan vatandaşlardan Hakim Ekmen (30), “Sesi duyunca uyandım. Dışarı çıktım. Merdivenlerin çöktüğünü görünce kimse düşmesin diye karşı komşumla vatandaşları uyarabilmek için bekledik.

3 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 4

Ardından hızlı bir şekilde bu apartmanda kalanları tahliye etmeye çalıştık, yardımcı olduk. Aşağıdaki dairede de çocukları çıkarmak için camları kırdık. Olay sonrası bir daha içeri giremedik AFAD ekiplerinden haber gelmesini bekliyoruz.

4 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 5

Engelli çocuğum olduğu için içeri girip gerekli eşyalarını almam lazım. Bir an önce yolların ve apartman girişinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

5 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 6

'İLK ÖNCE BALKON DEMİRLERİ SALLANDI’

Hasar alan Sürekler Apartmanı'nın en alt katında oturan Veysel Atakan Sürekler (26) ise “İlk önce balkon demirleri sallanmaya başladı. Önce hırsız girdiğini düşündüm. Depodan dışları çıktığımda merdivenin yavaş yavaş çöktüğünü gördüm. Daha sonra istinat duvarı da komple çöktü.

6 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 7

Ardından elektrikler kesildi ve etrafı yoğun bir doğal gaz kokusu sardı. Ben de apartmanda diğer oturanları uyandırmaya çalıştım ve girişe doğru ilerlerdim.

7 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 8

Daha sonra apartman sakinlerini de toparlayarak, çıkmaya çalıştık. Apartmanımızda acil çıkış yok, iki apartman arasında tel örgü var. Evimizin duvarları çatladı ve evi su bastı. Tüm eşyalarımız zarar gördü.

8 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 9

Şu an apartmana giriş çıkış yolu sadece bizim dairenin içerisinden var" diye konuştu.

9 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 10
10 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 11
11 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 12
12 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 13
13 14
İstinat duvarı kağıt gibi katlandı: İzmir’de sel ile birlikte gelen facia: 151 kişi tahliye edildi - Resim: 14
14 14
Kaynak: DHA
