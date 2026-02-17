İzmir'de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz cumartesi günü 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında polis, isnat duvarını yapan müteahhit B.Ş'yi gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı bölgede Menemen Belediyesi ekiplerinin toprağı kaldırmaya yönelik çalışması devam ediyor. İstinat duvarının zarar verdiği evlerde yaşayanlar, dairelerinde oluşan hasarı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Söz konusu görüntülerde iki ayrı dairedeki hasarın yer aldığı görüntüler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Menemen ilçesinde 14 Şubat'ta yağışın etkisiyle 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çökmüştü. 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar tespit edilmişti. Giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi'nin sosyal tesislerine götürülmüştü.