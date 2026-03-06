Rasim Ozan Kütahyalı’nın 26 Mart 2024’te Lider TV’de yayımlanan “Barometre” programında tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle dava açılmıştı. Dava dilekçesinde, Kütahyalı’nın programda “Her türlü şerefsizliği yapıyorsun”, “Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma” ve “CHP’li delegelere rüşvet dağıttığını raporunu okudum” şeklindeki ifadeleri kullandığı belirtildi.

Davacı vekili, söz konusu ifadelerin internet ve medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığını belirterek, sözlerin Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığını ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını savundu ve 50 bin TL manevi tazminat talep etti.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Davalı taraf ise söz konusu açıklamaların basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Kütahyalı’nın uzun yıllardır gazetecilik ve yorumculuk yaptığını belirten davalı vekili, kullanılan ifadelerin siyasi tartışma çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Ayrıca savunmada, “Ekrem İmamoğlu’yla da benim artık özel hesabım var” ifadesinin tehdit içermediği ve somut bir zarar tehlikesi oluşturmadığı da iddia edildi.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI" KARARI

Mahkeme, programda kullanılan ifadelerin küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikte olduğunu, bu nedenle kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu değerlendirdi. Kararda, söz konusu yayının sosyal medya ve ulusal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığı, kullanılan sözlerin ağırlığı ve tarafların sosyal konumları dikkate alınarak manevi tazminat miktarının belirlendiği ifade edildi. Mahkeme, talep edilen 50 bin TL yerine 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Tazminatın 26 Mart 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ROK'tan alınarak İmamoğlu’na ödenmesine karar verildi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Halk TV'nin haberine göre; karara karşı ROK’un avukatı istinafa başvurdu. Başvuruda, söz konusu ifadelerin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ve tazminat şartlarının oluşmadığı savunuldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise dosyayı inceleyerek yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Daire, davalı tarafın istinaf başvurusunu esastan reddetti ve 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını onadı.