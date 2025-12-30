Yeniçağ Gazetesi
30 Aralık 2025 Salı
İstanbul 11°
Anasayfa Yaşam İstiklal yeni yıla hazır

İstiklal yeni yıla hazır

İstiklal Caddesi'nin simgesi haline gelen nostaljik tramvay, İETT'nin özel hazırlığıyla yeni yıl ruhuna büründü.

Son Güncelleme:
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 1

İstanbul'un köklü ulaşım kurumu İETT, 2025 yılına girerken kentin en ikonik araçlarından birini yılbaşı konseptiyle süsleyerek raylara indirdi.

1 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 2

155 yıllık bir tarihe sahip olan İETT, kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında, 1928 model 223 numaralı tramvayı aslına uygun şekilde restore etti.

2 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 3

Uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından bu tarihi araç, yeni yıl için özel olarak tasarlandı.

3 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 4

Hem tarihi dokusunu muhafaza eden hem de ışıl ışıl süslemeleriyle dikkat çeken tramvay, İstiklal Caddesi'nde seferlerine başladı.

4 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 5

1914 yılından bu yana İstanbul sokaklarında hizmet veren nostaljik tramvayın bu yeni hali, İstanbullular ve turistler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

5 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 6

Caddeden geçenlerin fotoğraf çekilmek için sıraya girdiği, yolcuların ise keyifle eşlik ettiği bu sürpriz çalışma tam not aldı.

6 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 7

İETT, bu projeyle hem İstanbul’un hafızasındaki yerini tazelemeyi hem de yeni yıl coşkusunu kentin kalbine taşımayı hedefledi.

7 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 8
8 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 9
9 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 10
10 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 11
11 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 12
12 13
İstiklal yeni yıla hazır - Resim: 13
13 13
Kaynak: Haber Merkezi
