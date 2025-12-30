İstanbul'un köklü ulaşım kurumu İETT, 2025 yılına girerken kentin en ikonik araçlarından birini yılbaşı konseptiyle süsleyerek raylara indirdi.
İstiklal yeni yıla hazır
İstiklal Caddesi'nin simgesi haline gelen nostaljik tramvay, İETT'nin özel hazırlığıyla yeni yıl ruhuna büründü.
155 yıllık bir tarihe sahip olan İETT, kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında, 1928 model 223 numaralı tramvayı aslına uygun şekilde restore etti.
Uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından bu tarihi araç, yeni yıl için özel olarak tasarlandı.
Hem tarihi dokusunu muhafaza eden hem de ışıl ışıl süslemeleriyle dikkat çeken tramvay, İstiklal Caddesi'nde seferlerine başladı.
1914 yılından bu yana İstanbul sokaklarında hizmet veren nostaljik tramvayın bu yeni hali, İstanbullular ve turistler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.
Caddeden geçenlerin fotoğraf çekilmek için sıraya girdiği, yolcuların ise keyifle eşlik ettiği bu sürpriz çalışma tam not aldı.
İETT, bu projeyle hem İstanbul’un hafızasındaki yerini tazelemeyi hem de yeni yıl coşkusunu kentin kalbine taşımayı hedefledi.