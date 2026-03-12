Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi.

Milli marş, Türk şair ve öğretmen Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alındı. İstiklâl Marşı'nın kabulünün yıldönmünde çok sayıda mesaj paylaşılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından video içeren bir anma mesajı paylaştı.

'MİNNETLE YÂD EDİYORUM'

Yavaş paylaşımında "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatan uğruna bağımsızlık mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı ve bu mücadeleyi İstiklal Marşı’mızın her dizesinde hissettiren Mehmet Akif Ersoy’u minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.