Muzıka-yi Hümayun bünyesinde "Fasl'ı Cedid'i tertip eden Santuri Hilmi Bey'in torunu olan Üngör, Üsküdar'da 1880'de dünyaya geldi.
İstiklal Marşı'nın bestekarı Osman Zeki Üngör
İstiklal Marşı'nın bestecisi, keman virtüözü, ilk senfonik orkestranın kurucularından ve ilk orkestra şeflerinden Osman Zeki Üngör'ün vefatının üzerinden 68 yıl geçti.Derleyen: Hava Demir
1891-1922
7 yaşında çalmaya başladığı kemanda
ustalaştı ve 11 yaşında
Muzıka-yi Hümayun'da senfonik orkestra
üyeliğine seçildi.
Eğitimini tamamladıktan sonra ilk Türk konser kemancısı oldu, resitallerde ve sarayın resmi
davetlerinde sahne aldı.
Senfoni orkestrasında başkemancı olarak görev yaptı, binbaşı rütbesiyle Saray Orkestrası şefliğini
üstlendi.
Muzıka-yi Hümayun'da ve İstanbul Erkek Muallim Mektebinde
öğretmenlik yaptı.
İlk Türk senfoni orkestrasıyla ilk defa saray dışında halka yönelik konserler verdi ve orkestra şefi olarak iki ay süren Avrupa
turnesine çıktı.
1922'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşını
besteledi.
1924-1934
Ankara Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti șefi oldu.
Kurulmasında da önemli rol oynadığı Musiki Muallim Mektebinin
müdürlüğünü yaptı.
1926 Türkiye'nin tanıtımını yapmak
için Avrupa sahilini Karadeniz Gemisi ile gezecek orkestrayı oluşturdu ve 4 ay boyunca her limanda
konserler verdi.
1958 28 Şubatta İstanbul'da vefat etti.
Başlıca Besteleri
"İstiklal Marşı"
"İlim Marşı"
"Azmü Ümit Marşı"
"Töre Marşı"
"Türk Çocukları"
"Cumhuriyet Marşı