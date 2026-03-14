Karaman'daki bir imam hatip orta okulunda düzenlenen programda İstiklal Marşımız Arapça okundu. Protokolde bulunan yetkililer skandalı izlemekle yetindi. Büyük skandal, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yıldönümünde yaşandı.

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu yazılı açıklama yaparak, Karaman’da İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına tepki gösterdi.

Kuruoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk dilinin başkenti olarak bilinen Karaman’da, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programında İstiklal Marşı’nın Arapçaya çevrilerek okunması, milli değerlerimizin anlamı ve ruhu açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

İstiklal Marşı; Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür ve dili de bu mücadelenin taşıyıcısıdır. Bu nedenle marşımızın resmi programlarda aslı olan Türkçe dışında bir dilde okunması, hem marşın ruhuyla hem de programın anlamıyla bağdaşmamaktadır.

Üstelik Türk dilinin başkenti olarak anılan Karaman’da böyle bir uygulamanın yapılmış olması, durumu daha da düşündürücü hâle getirmiştir.

Milli değerlerimizin temsilinde daha hassas davranılması gerektiğini hatırlatıyor; İstiklal Marşı’nın resmi programlarda aslına uygun biçimde ve Türkçe okunmasının gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."